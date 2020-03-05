Ушла из дома и не вернулась: ведётся розыск пропавшей бендерчанки

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В Бендерах объявлена в розыск Смаль Ирина Викторовна 1986 г. р. Вечером 1 марта женщина ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 160 см. Лицо круглое, бледное. Лоб прямой, глаза зелёные. Нос средний, прямой. Рот средний, губы тонкие. Подбородок выступающий. Волосы прямые, окрашены в светлый тон, до плеч.

Особые приметы: около уха – родинка белого цвета (0,5 см). На правой лопатке – татуировка в виде лилии размером 15×10 см.

Была одета: укороченная бордовая куртка, коричневый свитер, футболка белого цвета с оранжевыми полосами, синие джинсы, чёрные кроссовки 38-го размера. При себе имела три ключа на кольце.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины Викторовны Смаль, просят сообщить по телефонам: 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 или 102.