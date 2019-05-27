Ушла из дома и не вернулась: в Тирасполе больше месяца разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю (ФОТО)

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В Тирасполе разыскивается несовершеннолетняя Герасименко Александра 2004 года рождения. Двадцатого апреля в 15:00 она ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

На вид девушке 14 – 15 лет, ее рост 170 – 178 см, она среднего телосложения. Волосы русые, стрижка каре. Лицо овальное. Глаза голубые. Имеются особые приметы: шрамы на предплечьях. Была одета в тёмно-синие штаны, футболка, батник, обута в кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей девушки, просят позвонить в милицию по телефонам: 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 7-83-17, 0 (775) 3-79-78, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.