Ушла из дома и не вернулась: в Приднестровье разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

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Слободзейским РОВД устанавливается местонахождение Елизаветы Замнеборщ 1950 года рождения. Тридцатого марта текущего года, примерно в 21:30, она в состоянии алкогольного опьянения ушла из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид женщине 65 – 70 лет, ее рост 160 – 165 см, она среднего телосложения. Лицо овальное, волосы чёрные с проседью, глаза карие, брови дугообразные. Нос прямой приплюснутый, губы толстые. Пенсионерка болеет эпилепсией, очень плохо видит.

Была одета в голубой махровый с красными цветами халат, обута в чёрные с белыми полосами резиновые тапочки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить об этом в милицию по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, а также по телефонам в городе Слободзея 0 (557) 102, 0 (557) 50-320 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.