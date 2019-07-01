Ушёл в школу и не вернулся: в Приднестровье пропал 16-летний подросток

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В Григориополе разыскивается без вести пропавший Абабий Иван Григорьевич 2003 года рождения. 28 июня в 9:30 несовершеннолетний ушёл на экзамен в местную школу. Около 11:30 был замечен односельчанином у детского сада. Домой не вернулся, пишет mvdpmr.org.

Юноша проживает с отцом, двумя братьями и сестрой-инвалидом. Ранее из дома не уходил.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые, коротко стрижен, глаза зелёные, лицо овальное. Документов и денег при себе не имел.

В день исчезновения был одет в тёмно-синие джинсы, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове – красная бейсболка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего Ивана Абабия, просят позвонить по телефонам 102, 0 (210) 3-29-80, 3-32-69, 0 (533) 8-15-29.