Ушёл ни с чем: вору, пробравшемуся в государственный архив, не удалось поживиться

Ушёл ни с чем: вору, пробравшемуся в государственный архив, не удалось поживиться

Уроженец Сынжеры, который пробрался в здание государственного архива, не нашёл ничего, что можно было бы украсть. Когда мужчина уже хотел скрыться с места преступления, его задержали сотрудники охраны. Момент проникновения также попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. 36-летний мужчина проник в помещение, взломав дверь и, тем самым, включив сигнализацию. В скором времени на место происшествия прибыли два сотрудника охраны, которые и задержали преступника, пишет tvn.md.

Было установлено, что задержанные не впервые нарушает закон. Мужчине грозит штраф в размере до 1 800 леев или до 60 часов неоплачиваемых работ в пользу общества.

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