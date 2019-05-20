Ушёл на рыбалку, но не вернулся: 11-летний мальчик утонул в озере во Флорештах

Ушёл на рыбалку, но не вернулся: 11-летний мальчик утонул в озере во Флорештах

Бездыханное тело 11-летнего мальчика было извлечено из озера в селе Кунича Флорештского района в воскресенье, 19 мая.

Известно, что мальчик со своим 8-летним приятелем отправился на рыбалку. По невнимательности он уронил удочку в озеро, после чего нырнул за ней в воду, но, к несчастью, утонул. Об этом полицейским рассказал приятель погибшего, пишет deschide.md.

– Когда ребёнок увидел, что его друг не выныривает, он побежал в село, чтобы позвать на помощь. По дороге он встретил односельчан, которые побежали к озеру, однако они вытащили на сушу бездыханное тело ребёнка, – рассказал представитель местной полиции.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

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