Ушёл на рыбалку и не вернулся: в Днестровске пропал мужчина

0

Разыскивается без вести пропавший Александр Анатольевич Балан 1971 г. р. Проживает в г. Днестровск, ул. Котовского, д. 25, кв. 9.

Мужчина ушёл на рыбалку в селе Незавертайловка 27 января. При себе имел велосипед марки “Салют” с рамой зелёного цвета. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Волосы седые, коротко стриженые. Речь быстрая, неразборчивая.

Был одет: чёрная меховая шапка, фиолетовый шерстяной свитер, чёрная куртка, поверх которой была надета куртка со светоотражателем, чёрные штаны (ватники), чёрные хлопчатобумажные штаны. Был обут в чёрные ботинки на змейке.

Особые приметы: при себе имел мобильный телефон марки Samsung (раскладной), рюкзак цвета хаки, три спиннинга, пластиковый зелёный судок с едой, очки для зрения в тёмно-синей оправе, синий шнурок с двумя ключами на шее.

Если кто-либо располагает информацией о том, где находится Александр Анатольевич Балан, просьба позвонить по телефону 102 или 0 (557) 2-41-38 (Viber:+37355724138), 0 (533) 8-15-29.