Ушёл купаться и не вернулся: родные и спасатели ищут 20-летнего жителя Дубоссар

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20-летний житель села Кошница Дубоссарского района ушёл с другом купаться на Днестр и не вернулся. Инцидент произошёл вчера днём.

Парня разыскивают отец и спасатели, пишет publika.md. По словам родственника, в день исчезновения пропавший не употреблял алкоголь. По заверениям отца, парень также отлично плавает.

Приятель пропавшего рассказал отцу и спасателям, что в какой-то момент во время купания мужчине понадобилась помощь. Друг бросился его спасать, однако не успел вытащить из воды.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.