Ушёл купаться и не вернулся: родные и спасатели ищут 20-летнего жителя Дубоссар

Ушёл купаться и не вернулся: родные и спасатели ищут 20-летнего жителя Дубоссар

20-летний житель села Кошница Дубоссарского района ушёл с другом купаться на Днестр и не вернулся. Инцидент произошёл вчера днём.

Парня разыскивают отец и спасатели, пишет publika.md. По словам родственника, в день исчезновения пропавший не употреблял алкоголь. По заверениям отца, парень также отлично плавает.

Приятель пропавшего рассказал отцу и спасателям, что в какой-то момент во время купания мужчине понадобилась помощь. Друг бросился его спасать, однако не успел вытащить из воды.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md