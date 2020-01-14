Ушёл из жизни молдавский певец Штефан Петраке

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Заслуженный артист Штефан Петраке скончался ночью 13 января. Об этом сообщила дочь певца.

В среду, 15 января, гроб с телом погибшего будет выставлен для прощания в Соборе Святой Феодоры из Сихлы, а в четверг – в Национальном дворце имени Николая Сулака. Штефан Петраке, пишет moldpres.md, будет похоронен в тот же день на Центральном кладбище Кишинёва.

Штефан Петраке родился в 1949 году в селе Вынэторь Ниспоренского района. Он был исполнителем эстрадной музыки и заслуженным артистом Молдовы. Петраке был вокалистом групп “Noroc”, “Orizont”, “Contemporanul” и “Plai”. Среди песен, которые сделали его знаменитым, стоит отметить “De-aș avea”, “Eu vin”, “Adevăruri”, “Și dacă ramuri bat în geam”, “În august”, “Chemarea casei părintești” и др.