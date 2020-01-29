Ушёл из дома почти месяц назад: в Комрате разыскивают пропавшего подростка

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Полиция Комрата устанавливает местонахождение несовершеннолетнего жителя села Русская Киселия, Мавроди Вадима Дмитриевича, 2005 г. р. 3 января юноша вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

По имеющейся информации, несовершеннолетний Мавроди Вадим может находиться в мун. Кишинёв. Ранее, пишет upatogagauzia.md, уже имели место аналогичные случаи уходов.

Приметы: рост 150-160 см, телосложение среднее, волосы русые, коротко стриженые, глаза голубые. Был одет в шапку теплую чёрного цвета, чёрную демисезонную куртку с капюшоном, вязаный свитер синего цвета, зауженные джинсы чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета с белой подошвой.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении вышеуказанного несовершеннолетнего, просьба сообщить в Инспекторат полиции мун. Комрат или по телефонам: 112; 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80. Также информацию можно оставить анонимно на сайте Управления Полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.