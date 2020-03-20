Ушёл из дома и пропал: тираспольчанина не могут найти уже 2 недели

Ушёл из дома и пропал: тираспольчанина не могут найти уже 2 недели

В Тирасполе разыскивают Рудакова Анатолия Николаевича 1959 г. р. Он ушёл из дома в неизвестном направлении 6 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза светлые, губы тонкие, волосы тёмно-русые, имеются лобные залысины. Уши и нос большие, переносица искривлена вправо. Особые приметы: на правом предплечье шрам в форме буквы V, сообщает mvdpmr.org.

Был одет: серо-зелёная куртка-пуховик, чёрная шапка, светлая кофта, чёрные штаны. Был обут в белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Рудакова Анатолия Николаевича, просят позвонить по телефонам: 0 (533) 7-82-17, 0 (533) 102. Конфиденциальность гарантирована.

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