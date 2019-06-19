Ушёл из дома и не вернулся: в Кишинёве продолжают искать без вести пропавшего пенсионера

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В Кишинёве продолжают искать пенсионера, который проживает по улице Г. Виеру столичного сектора Рышкановка. Он ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. По словам родственников, мужчина пропал 30 мая.

Приметы: средний рост, худощавое телосложение, передвигается с трудом. В день исчезновения был одет в рубашку, тёмные джинсы и кепку чёрного цвета. По словам родственников, пропавшего зовут Василий Иванович, он страдает провалами в памяти. Может сказать, что проживает в секторе Ботаника (ранее он там жил), передаёт tv8.md.

Кроме этого, пенсионер страдает гипертонией, поэтому родственники просят вызвать скорую помощь и полицию в случае, если он будет идентифицирован. Всех, кто его видел или что-нибудь знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по номерам: 079558411, 068770560, 069536679, 068474156.