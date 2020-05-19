Ушёл из дома и не вернулся: в Григориополе разыскивают пропавшего мужчину

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Разыскивается без вести пропавший Куляк Григорий Иванович 1961 г. р. Мужчина ушёл из дома 15 мая, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения. Волосы седые, короткие, имеется лобное облысение. Глаза голубые, нос прямой, брови широкие, губы тонкие.

Был одет в белую в серую клетку рубашку, тёмно-синие спортивные штаны, пишет mvdpmr.org. Был обут в бежевые босоножки 42-го размера.

Всех, кто располагает информацией о том, где находится Григорий Иванович Куляк, просят сообщить об этом по телефонам: 102, 0 (210) 3-29-80, 0 (533) 8-15-29.

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