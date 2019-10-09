Ушёл из дома и не вернулся: в Бендерах разыскивают мужчину-инвалида

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Правоохранителями разыскивается житель села Гиска – Гончарук Виталий Григорьевич 1981 г. р. Мужчина ушёл из дома 4 октября, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 38 лет, среднего телосложения, рост 160-170 см. Лицо овальное, бледное, лоб прямой, брови щетинистые. Глаза карие, левый – косит. Нос прямой. Уши овальные. Волосы тёмные с сединой. Особые приметы: на туловище – пигментные пятна.

Был одет в джинсовую голубую куртку, чёрный свитер, белую футболку, голубые джинсы, серую кепку, чёрные носки. Был обут в чёрные туфли 42 размера. При себе имел чёрный телефон в нерабочем состоянии.

Виталий Григорьевич страдает задержкой речевого и психического развития, инвалид детства.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Виталия Григорьевича Гончарука, просят позвонить по телефонам 102, 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17, 0 (775) 6-79-29 или 0 (533) 8-15-29.