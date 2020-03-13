Ушёл из дома и не вернулся: полиция ищет жителя Чок-Майдана

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Правоохранительные органы объявили в розыск жителя села Чок-Майдан Георгия Кульчу. 6 марта мужчина 1984 года рождения вышел из дома и назад до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 165-170 см, волосы тёмные, коротко стрижены. Был одет в куртку чёрного цвета, шапку синего цвета, брюки чёрного цвета, туфли тёмно-синего цвета.

В полиции Гагаузии просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефонам 112, 0298-257-95 и 0298-229-80, сообщает gagauzinfo.md.

Информацию также можно оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.