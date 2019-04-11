Ушёл и не вернулся: в Бендерах разыскивают мужчину, пропавшего 3 года назад

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Житель города Бендеры Данцев Владимир Николаевич 1953 г. р. более трёх лет находится в розыске. 4 августа 2015 г. он вышел из дома и пропал.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчина состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее он уже уходил из дома.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-170 см, телосложение среднее, лицо овальное.

На мужчине была сетчатая футболка коричневого цвета, на ногах – чёрные носки, плетёная обувь жёлтого цвета.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении Владимира Николаевича Данцева, просьба обратиться по телефону 102 в любом городе Приднестровья или по номеру 0 (775) 14-116.