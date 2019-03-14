Ущерб от трёх пожаров в Гагаузии оценили в 400 тысяч леев

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В результате трёх пожаров, которые произошли в Гагаузии на прошлой неделе, был нанесен ущерб более чем на 400 тысяч леев. Об этом сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

По словам главного офицера отдела пожарной безопасности УЧС Гагаузии Федора Чебан, с 4 по 11 марта в автономии случились три пожара на экономических объектах и в домах граждан. Материальный ущерб составил 421 тысячу леев. Кроме этого, пожарные 41 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора, трижды – на проведение аварийно-спасательных работ, и однажды – на помощь службе 903. Всего было спасено материальных ценностей на сумму около 5 миллионов леев.

В Eправлении чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия призывают население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В частности, при сжигании мусора и сухой травы в специально отведенных местах (не менее 50 метров до зданий и сооружений) следует внимательно следить за пламенем.

Важно не разрешать детям баловаться со спичками и сжигать траву. Категорически запрещается сжигание травы и стерни на полях, сжигание сухой травы и мусора в ветреную погоду, вблизи деревянных построек, производить бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров, а также оставлять без присмотра горящим костер, сообщает gagauzinfo.md.

В случае обнаружения пожара следует принять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – нужно отойти в безопасное место и немедленно сообщить о нем в единую экстренную службу «112».