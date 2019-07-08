Размер ущерба от непогоды в Комрате оценивается в 3,5 миллиона леев

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На протяжении нескольких дней местные и региональные власти совместно со специалистами УЧС обследовали объекты в Комрате, пострадавшие от непогоды 3 июля.

Как подчеркнул председатель КЧС Гагаузии Вадим Чебан, размер ущерба только по Комрату составляет 3,5 миллиона леев.

– Более 200 тысяч леев – размер ущерба по Кирсово. Такая же ситуация по Бешалме и по Конгазу, – добавил он.

Экономические агенты, задействованные в сфере сельского хозяйства, в результате шквалистого ветра с дождем понесли убытки на сумму 15 миллионов леев.

За поддержкой в ликвидации последствий непогоды руководство автономии намерено обратиться к республиканским властям.