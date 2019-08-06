Ущерб от ливней в Казаклии составил более миллиона леев (ВИДЕО)

Ущерб от ливней в Казаклии составил более миллиона леев (ВИДЕО)

На территории Гагаузии 3 августа прошли ливневые дожди. Среди населённых пунктов автономии больше всего пострадало село Казаклия Чадыр-Лунгского района.

От жителей Казаклии поступали жалобы на подтопленные дворы и хозяйства. В результате проливного дождя были подтоплены 14 подвалов, размыто дорожное полотно. Также во время сильного ливня был размыт участок с оползневым процессом глубиной в 8 метров и длиной в 280 метров. По предварительным подсчётам, ущерб составил более 1 миллиона леев, передаёт gagauzinfo.md.

Примар села Григорий Киор сообщил, что комиссия продолжает работу, чтобы оценить весь ущерб, нанесённый непогодой.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md