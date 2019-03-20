Ущерб от двух крупных пожаров в Гагаузии оценили в 16 тысяч леев

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Два пожара произошло на территории Гагаузской автономии. По выводам специалистов, ущерб составил 16 тысяч леев.

По данным управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, с 11 по 18 марта в Гагаузии случилось два пожара в частных домах. 11 марта в Чадыр-Лунге произошло возгорание деревянных строительных материалов. А 16 марта в Вулканештах загорелась хозяйственная постройка размером 7 на 7 метров. По словам главного офицера отдела пожарной безопасности УЧС Гагаузии Федора Чебан, в обоих случаях никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 16 тысяч леев.

Кроме этого, пожарные осуществили 19 выездов на тушение сухой травы и мусора. Огонь затронул площадь около 22 гектар. За неделю спасатели один раз выезжали на аварийно-спасательные работы, второй раз – на помощь службе «скорой помощи», и еще один раз – на пожар в другой район. Спасено было материальных ценностей на сумму около 115 тысяч леев.

В управлении чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия призывают население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В частности, при сжигании мусора и сухой травы в специально отведенных местах (не менее 50 метров до зданий и сооружений) следует внимательно следить за пламенем.

Важно не разрешать детям баловаться со спичками и сжигать траву. Категорически запрещается сжигание травы и стерни на полях, сжигание сухой травы и мусора в ветреную погоду, вблизи деревянных построек, производить бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров, а также оставлять без присмотра горящим костер, сообщает gagauzinfo.md.

В случае обнаружения пожара следует принять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – нужно отойти в безопасное место и немедленно сообщить о нем в единую экстренную службу «112».