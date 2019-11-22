Ущерб госбюджету в миллионы леев нанесло руководство столичной сети отелей (ФОТО, ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората провели в четверг, 21 ноября, обыски у двух экономических агентов, предоставляющих гостиничные услуги в столице.

Речь идёт об уклонении от уплаты налогов компаний, которые включали в бухгалтерские, налоговые и иные финансовые документы, неверные данные о доходах или расходах. Причинённый государству ущерб превысил сумму в 3 000 000 леев.

В результате обысков, проведённых в офисах и домах экономических агентов, были изъяты электронные средства связи, денежные суммы в размере 100 000 леев, нелегитимные бухгалтерские записи и т.д. Также была опечатана комната, в которой находились товары (одеяла, полотенца, подушки, предметы мебели) без документов о происхождении.

Виновным лицам грозит штраф до 350 000 леев или тюремное заключение на срок до 5 лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет. В случае юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 800 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией юридического лица.