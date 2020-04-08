Ушел из жизни руководитель Кагульской организации ПСРМ

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7 апреля 2020 года Партия социалистов Республики Молдова понесла тяжелую утрату. На 72 году жизни, после непродолжительной болезни, скоропостижно скончался руководитель территориальной организации ПСРМ Кагульского района, глава фракции ПСРМ муниципального и районного советов, Михайлов Василий Иванович.

Василий Иванович провел большую работу по формированию Кагульской организации ПСРМ и был надежным членом команды Партии социалистов. Он завоевал заслуженное уважение жителей города и района, которые всегда могли на него положиться в различных жизненных ситуациях.

На протяжении многих лет Василий Иванович возглавлял Русско-Славянскую общину Кагула, борясь за сохранение истории и исторических памятников. В частности, Василий Иванович был инициатором и организатором реставрации Памятника битвы у реки Ларга 1770 года, который был воздвигнут в 1914 году на месте победы русской армии в одном из главных сражений русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Ежегодно, рано утром 22 июня, Василий Иванович организовывал акцию «Свеча памяти» на берегу реки Прут, в память о погибших в Великой Отечественной войне.

За плодотворный труд и общественную деятельность Василий Иванович награжден правительственными медалями «За доблестную службу» (1970), «Meritul Civic» (2011), орденом Российской Федерации им. М.В.Ломоносова, почетным знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество».

Неоднократно Василий Иванович избирался депутатом и советником городского и районного Советов. Был членом Совета Посольства Российской Федерации в Молдове.

– Василий Михайлов навсегда останется в нашей памяти и в памяти жителей Кагула, как добрый, отзывчивый человек, патриот своей родины и отличный организатор. От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Михайлова Василия Ивановича. Пусть земля ему будет пухом! – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

«Аргументы и факты в Молдове» присоединяются к соболезнованиям родственникам Василия Ивановича.