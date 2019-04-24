Ушел из гостей не с пустыми руками: мальчик обокрал одноклассника, находясь у него дома

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С заявлением в милицию обратилась 48-летняя жительница села Ближний Хутор. Женщина сообщила, что из её дома пропали 2 золотых кольца.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, под подозрение попал несовершеннолетний житель этого же села. Как выяснилось, вечером 21 апреля мальчик был в гостях у одноклассника, вместе делали уроки. В тот момент, когда сын хозяйки вышел на кухню, его 10-летний друг похитил кольца из открытой шкатулки в прихожей.

Украденные золотые изделия сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних столичного УВД обнаружили и изъяли по месту жительства малолетнего воришки. По его словам, он пошёл на преступление от безысходности, потому что в школе у него вымогали деньги. По данному факту также проводится проверка.