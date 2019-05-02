Ушел из дома и не вернулся: в Молдове разыскивают без вести пропавшего мужчину (ФОТО)

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Житель села Мелешень Кэлэрашского района ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи для установления места его нахождения.

Известно, что 32-летний мужчина покинул дом 25 апреля. До настоящего момента нет информации о том, где он может находиться.

Рост мужчины – около 180 см, он худой, голубые глаза, светлые волосы. В день исчезновения был одет в голубые джинсы, коричневую куртку. У мужчины есть психические отклонения, ранее он уже уходил из дома, пишет unimedia.info.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить ее по телефонам: 0244-2-03-50, 0244-2-09-80 или 112.