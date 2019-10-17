Усатый – соучастник банковских афер? Заявления Цырди в парламенте (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя сделал небольшое уточнение по вопросу согласованных атак на молдавские банки во время представления в парламенте отчета специально комиссии по расследованию. Он предположил, что между рейдерскими атаками на молдавские банки 2011 года, кражей миллиарда, ландроматом и ликвидацией и приватизацией банков в 2018-2019 годах есть непосредственная связь. Он также обратил внимание на то, что в участии в некоторых этих действиях подозревается и Ренато Усатый, по данным РБК.

Богдан Цырдя отметил феноменальность ситуации в 2011 году, когда были предприняты согласованные атаки на несколько банков, в том числе на BEM, Victoriabank, Moldova-Agroindbank. Депутат обратил внимание комиссии еще на один момент, который частично отсутствует в докладе: в сентябре 2011 года была предпринята очень серьезная рейдерская атака на Universalbank со стороны представителей группы акционеров, которую представлял Ренато Усатый. В 2012 году Герман Горбунцов, который был акционером этого банка, практически был изгнан из страны, и банк был ликвидирован.

Богдан Цырдя задал вопрос о том, существует ли связь между рейдерскими атаками на банковскую систему 2011 года с произошедшей затем приватизацией БЕМ, кражей миллиарда, ландроматом, а также с процессом ликвидации и приватизации нескольких банков в Республике Молдова, имевшим место в 2018-2019 годах, в том числе банков, у акционеров которых были украдены акции и они уже не могут их вернуть.

– Пожалуйста, скажите мне, вы видите эту связь и эту линию очень серьезных преступлений против национальной безопасности Республики Молдова, которые я, например, вижу. И я также вижу, что органы уголовного преследования РФ открыли уголовные дела по ландромату на господина Платона, кажется, что господин Плахотнюк также фигурирует там, и подозревается Ренато Усатый, как написал вчера РБК. Также есть подозрения в причастности этих людей и к краже миллиарда через фирму Constanta SRL и многие другие компании, где были общие связи. Так была ли замечена эта линия в работе комиссии, по крайней мере, как подозрение, или нет? – сказал он.

Напомним, что сегодня в парламенте рассматривается отчет спецкомиссии по расследованию девальвации банковской системы Молдовы и кражи миллиарда.