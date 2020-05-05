Усатый разоблачил все свои связи с Плахотнюком и работу на него, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вчера, 4 мая, Наталья Морарь пригласила Ренато Усатого на свою передачу.

🔸Он должен был ударить по Додону, поддержать судей Конституционного суда, подхрюкнуть Санду, обелить Плахотнюка. Вначале все так и было. Но потом Наташа его сильно треснула! А всё потому, что Усатый ранее грозился стать единым кандидатом от правых. Плюс он стал отнимать диаспору у Санду. Вот его и опустили.

🔸К концу передачи Морарь зачитала пару вопросов от Сорина Стати про тесную связь Усатого с Дамиром и Ботнарем. И тут Усатый поплыл…

🔸Короче, Усатый сам разоблачил все свои связи с Плахотнюком и работу на него!

Давайте по пунктам.

1) Сорин Стати обвинил Усатого, что тот вернулся в страну с помощью Дорина Дамира. Усатый стал заикаться, фактически признав это.

2) Усатый признался, что встречался с фином Плахотнюка Дамиром в суббот, уточнив, что они совместно сейчас планируют что-то, что «не понравится Игорю Додону».

3) А ещё он плотно общается с другим фином Плахотнюка – Канду. Тот 3 дня назад признался в этом и похвалил Усатого.

4) Демонстративно увиливал от вопроса про свое тесное общение с В. Ботнарем (экс-директор СИБ), но все всё поняли.

5) Усатый заявил, что Шор, а не Плахотнюк стоит за “Про Молдова”. То есть, отмывал Плахотнюка, назначив Шора на должность кукловода!

6) Признал, что получает инфо от ГП, МВД, СИБ. Инфо дают патриотично настроенные граждане! Но тут феерический облом! Усатый забыл, что летом 2019 года он заявлял, что Дамир контролирует PCCOCS, Антикоррупционную прокуратуру! Теперь вы понимаете откуда у него был “Кролл-2”?😁😁😁

7) Пригрозил после 15 мая выйти на протесты и снести режим Додона. Видимо, об этом он говорил с Дамиром, и это не должно понравиться Додону! Ну, спасибо за признание.

Что в остатке?

1. Усатый координирует свой действия с финами Плахотнюка –Д. Дамиром и А. Канду;

2. Поддержав судей КС, он тем самым выступил против кредита из РФ ;

3. Усатый получает инфо от СИБ, ГП, то есть, от людей Дамира и Ботнаря;

4. Усатый призвал к восстанию против Додона или, как говорит М. Санду, – «пророссийского режима»!