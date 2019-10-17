Усатый предупреждал Плахотнюка о готовящемся на его имя в России уголовном деле за наркотрафик (АУДИО)

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Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый проверяется российскими следователями на причастность к организации наркотрафика, в которой был задействован не кто иной, как бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. Об этом сообщают журналисты телеканала «Россия-24». Они посвятили экс-примару Бельц целый сюжет в программе «Дежурная часть» и опубликовали его переговоры с посредником демократа, через которого Усатый предупредил Плахотнюка о том, что в России на него и на Константина Цуцу будет возбуждено уголовное дело за поставки наркотиков.

Российские журналисты отмечают, что старшим партнером Усатого был беглый олигарх Влад Плахотнюк, до лета 2019 года «серый кардинал» республики.

– По разным данным они вместе занимались отмыванием денег через молдавские банки, в том числе использовали схемы Германа Горбунцова, – отмечает источник.

На публику Усатый разоблачал Плахотнюка, а за глаза вел с ним дела, сообщает канал. Внимание российских журналистов привлек и роскошный подмосковный особняк лидера «Нашей партии».

– Откуда деньги на такую роскошь, пытались установить многие журналисты. В своих расследованиях они выяснили, что Усатый поучаствовал в огромном количестве финансовых схем. В его офисах постоянно проводились обыски, да и сам был не один раз задержан правоохранительными органами Молдовы, – говорится в материале.

Привели российские журналисты и не известные ранее, шокирующие данные. Оказывается, Усатый сейчас проверяется на причастность к организации наркотрафика. Ниточки ведут всё к тому же Плахотнюку. Последние пару лет правоохранительные органы Испании вели дело о поставках наркотиков из Африки в Европу. Часть поступала и в Россию. Масштабную операцию по ликвидации канала назвали «Пиренейский излом». Ее провели одновременно в Испании, Молдове и России.

– Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Журналисты отмечают, что готовящаяся операция «вызвала настоящую панику у Усатого, который постарался предупредить своих партнеров Влада Плахотнюка и спортсмена Константина Цуцу о скорых арестах за организацию наркотрафика. В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись разговора Усатого с посредником.

– Там готовится удар. Уже почти готов, насколько я понял. Из Испании. Из имен, которые я знаю на 100%, – это Цуцу, – говорит Усатый «связному». – Возможно, Усатый хотел таким образом выслужиться перед Плахотнюком и сам был причастен к этой деятельности. Сейчас это устанавливают следователи. Уголовное дело о контрабанде наркотиков Плахотнюком и Цуцу ведут в Следственном департаменте МВД России. В материалах 28 эпизодов, фамилий тоже много, и не исключено, что в ближайшее время добавится еще одна – Ренато Усатого, тем более, что, по данным наших источников, именно он сейчас выполняет роль так называемого смотрящего в Молдове от олигарха Плахотнюка, – заключают российские журналисты.

Источник: Actualitati.md.