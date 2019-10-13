Усатый испугался публичных дебатов в центре Бельц с Нестеровским (ФОТО)

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Сегодня должны были состояться публичные дебаты между кандидатом ПСРМ на пост примара Бельц Александром Нестеровским и экс-мэром города Ренато Усатым, но последний снова не явился, как не являлся на дебаты с социалистом и ранее. “Избегает, потому что стыдно смотреть в глаза людям?” – задался вопросом Нестеровский на своей странице в соцсети.

– Мы ждали его на протяжении часа, но в ответ он прислал лишь своих советников и несколько сторонников, с которыми, кстати, за полчаса до этого непринужденно гулял по рынку Байдуково, ставя их под удар. Впрочем, он и раньше ставил своих людей под удар, чтобы самому его избежать, но это уже другой разговор. Эти самые советники набрасывались сразу с 2-3 камерами в руках на бельчан, мешали им слушать и пытались любым способом сорвать дебаты, но люди их выгнали с площади, заявив, что они больше не хотят их видеть и слышать. Я бросил перчатку, но Ренату снова что-то помешало принять мой вызов и поговорить о городе на глазах у бельчан, – отметил социалист.

Нестеровский квалифицировал неучастие Усатого в публичных дебатах как “плевок в сотни бельчан, которые сегодня пришли лицезреть данные дебаты и хотели ему задать массу вопросов касаемо города и его развития, его проблем.

– У бельчан скопилось к тебе, Ренато, десятки вопросов. Но, видимо, плевать ему и на город, и на его проблемы, и на его жителей, – констатировал Нестеровский.

Во-вторых, отметил он, это еще один показатель того, что Усатому есть, что скрывать. – Но я не знаю, чего именно он боится? Боится того, что его спросят про коррупцию, которая цвела и цветет при власти его команды на большинстве муниципальных предприятий города? Или боится публичного отчёта перед жителями, потому что отчитываться не за что? – вопрошает он. В-третьих, отмечает Нестеровский, если сегодня бельчане не смогли задать вопросы экс-мэру и кандидату Ренато Усатому, то завтра, в случае его победы, они не смогут задать ему свои вопросы, и будучи у него на приёме, по той же причине – его просто не будет на месте. – Для меня Бельцы – это родной дом, в котором я хочу навести порядок и откажусь ради них от депутатского мандата, а для Ренато Усатого Бельцы – это лишь трамплин в парламент. Он сам об этом говорил, и при первой же возможности он бросит бельчан на произвол судьбы, как делал уже это и раньше. Мы еще встретимся, Ренато, обещаю, я задам тебе все вопросы, которые просят задать меня бельчане, – подытожил Нестеровский.