Уроженец Молдовы был серьёзно ранен во время теракта в Израиле (ВИДЕО)

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Молдаванин был ранен в результате террористического акта, который произошёл в воскресенье, 17 марта, в Израиле. Молодой человек, который с раннего детства проживает в Израиле, является служащим в армии.

На уроженца Молдовы напал джихадист, который впоследствии ранил его ножом, отобрал оружие и выстрелил в него. Затем террорист принялся стрелять по сторонам, в результате чего убил одного человека и ранил другого. После этого джихад скрылся с места преступления. На данный момент власти Израиля преследуют преступника.

Наш соотечественник находится в больнице города Петах-Тиква в тяжёлом состоянии. Он перенёс уже одну операцию, после чего врачи перевели его в реанимацию, пишет publika.md.