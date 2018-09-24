Уроженец Кэушан украл из квартиры на Чеканах 10 тысяч леев (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции Чекан задержали 23-летнего уроженца Кэушанского района по подозрению в совершении кражи.

Согласно представленной информации, молодой человек украл из квартиры в столичном секторе Чеканы 10 тысяч леев. В рамках допроса злоумышленник признал вину и заявил, что украденные деньги потратил.

Согласно действующему законодательству, подозреваемый проходит по уголовному делу, находясь на свободе. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.