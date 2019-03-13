Уроженец Ирака признался в убийстве девушки из Молдовы, но опроверг изнасилование

0

Уроженец Ирака, который убил в Германии девушку из Молдовы, признался в совершении преступления на первом заседании суда, которое состоялось вчера, 12 марта.

Однако в ходе судебного процесса подсудимый, которому грозит пожизненное заключение, опроверг изнасилование, пишет realitatea.md. По его словам, он был знаком с жертвой долгое время, между ними были интимные отношения по обоюдному согласию. Но в результате их ссоры, после которой девушка пригрозила заявить в полицию, иракец разозлился на неё и задушил.

– В один момент перед глазами потемнело, и это случилось. Не знаю, как это произошло, – сообщил обвиняемый.

Напомним, что 21-летний иракец Али Башар избил, изнасиловал и убил 14-летнюю гражданку Молдовы, проживающую в Германии. Девушка пропала без вести 22 мая 2018 года. В полицию об этом сообщили ее родители после того, как она не вернулась от друзей. Сусанна вместе с семьёй проживала в городе Майнц, который находится неподалеку от города Висбаден, где находится лагерь беженцев и где проживал Али Башар. Тело несчастной девочки со следами изнасилования и насильственной смерти обнаружили 7 июня закопанным в лесу около железнодорожной станции Висбадена.

Стоит отметить, что 21-летний гражданин Ирака переехал в Германию в 2015 году вместе со своей семьёй. Он получил временный вид на жительство, тогда как его родных депортировали из страны. Молодой человек был под наблюдением местной полиции, так как не один раз был замешан в кражах, драках и даже в сексуальном нападении на 11-летнюю девочку, проживающую в центре для беженцев.