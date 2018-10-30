Уроженец Грузии ворвался в квартиру в Кишиневе и украл 10 кг раков и 50 кг рыбы (ВИДЕО)

Полицейские Кишинева задержали 47-летнего уроженца Грузии по подозрению в грабеже.

Инцидент произошел утром 27 октября, когда подозреваемый с оружием ворвался в одну из квартир столичного сектора Центр и, угрожая жертве, украл два аппарата для получения кислорода, рыболовную сеть, 10 кг живых раков и 50 кг рыбы. Ущерб составил 32100 леев.

Подозреваемый в скором времени был идентифицирован и задержан. Он помещен под арест на 72 часа.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, мужчине грозит наказание на срок от 8 до 10 лет.