Уроженец Грузии ворвался в квартиру в Кишиневе и украл 10 кг раков и 50 кг рыбы (ВИДЕО)

Уроженец Грузии ворвался в квартиру в Кишиневе и украл 10 кг раков и 50 кг рыбы (ВИДЕО)

Полицейские Кишинева задержали 47-летнего уроженца Грузии по подозрению в грабеже. 

Инцидент произошел утром 27 октября, когда подозреваемый с оружием ворвался в одну из квартир столичного сектора Центр и, угрожая жертве, украл два аппарата для получения кислорода, рыболовную сеть, 10 кг живых раков и 50 кг рыбы. Ущерб составил 32100 леев.

Подозреваемый в скором времени был идентифицирован и задержан. Он помещен под арест на 72 часа.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, мужчине грозит наказание на срок от 8 до 10 лет.

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