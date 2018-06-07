Уроженца Молдовы разыскивают в России по подозрению в страшном убийстве

Уроженца Молдовы разыскивают в России по подозрению в страшном убийстве

Всё случилось в конце мая в Подмосковье: там дотла сгорел коттедж с находившейся в нем хозяйкой.

41-летняя женщина-бизнесвумен занималась дизайном интерьера и проживала с 38-летним гражданским мужем, приехавшим в Россию из Молдовы. 29 мая в ее доме вспыхнул пожар. Пламя было такой силы, что спасти несчастную не было возможности, и она сгорела заживо. Ее тело удалось вытащить из завалов лишь после ликвидации возгорания, пишет news.vse42.ru.

Сообщается, что после пожара гражданский муж бизнесвумен без предупреждения скрылся в неизвестном направлении. Стало известно, что незадолго до трагедии он поссорился с женщиной из-за своего увлечения азартными играми, что и могло побудить его к совершению преступления.

В настоящее время мужчину разыскивают, он проходит в деле как главный подозреваемый.

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