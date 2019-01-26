Уроженца Ирака, зверски убившего молдаванку в Германии, признали виновным

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21-летний иракец Али Башар избил, изнасиловал и убил 14-летнюю гражданку Молдовы, проживающую в Германии, был признан виновным немецким судом.

Сусанна Ф. пропала без вести 22 мая 2018 года. В полицию об этом сообщили ее родители после того, как она не вернулась от друзей. Сусанна вмсете с семьёй проживала в городе Майнц, который находится неподалеку от города Висбаден, где находится лагерь беженцев и где проживал Али Башар. Тело несчастной девочки со следами изнасилования и насильственной смерти обнаружили 7 июня закопанным в лесу около железнодорожной станции Висбадена, пишет publika.md.

Когда тело убитой было обнаружено, 21-летний подозреваемый со своей семьёй находился в Ираке. Глава немецкой полиции лично отправился в Иракский Курдистан, чтобы задержать и перевезти в Германию подозреваемого. Примечательно, что убитая девочка по национальности являлась еврейкой, но полиция утверждает, что ни национальность, ни религия не имеют отношения к этому убийству.

Стоит отметить, что 21-летний гражданин Ирака переехал в Германию в 2015 году вместе со своей семьёй. Он получил временный вид на жительство, тогда как его родных депортировали из страны. Молодой человек был под наблюдением местной полиции, так как не один раз был замешан в кражах, драках и даже в сексуальном нападении на 11-летнюю девочку, проживающую в центре для беженцев.