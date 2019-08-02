Урожай под угрозой: жара и отсутствие осадков привели к развитию болезней и вредителей на сельскохозяйственных культурах

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На протяжении июля на территории страны была отмечена жаркая погода с кратковременными осадками преимущественно в северных и центральных регионах страны.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов, среднемесячная температура воздуха составила +22…+24ºС. Максимальная температура воздуха достигла +36ºС, а минимальная – +12ºС. Количество осадков в течение 3 декады месяца на 75% территории страны не превысила 1-10 мм, а на остальной территории республики осадки вовсе отсутствовали.

В этих условиях начали развиваться некоторые виды болезней и вредителей на сельскохозяйственных культурах. Это произошло преимущественно в южной зоне страны (Тараклия, Чадыр-Лунга, Комрат, Чимишлия, Кагул). Там продолжилась сильная атака красного клеща на подсолнечник (в результате исследований выяснилось, что из 16 346 га 4 322 оказались повреждёнными вредителями), а также на кукурузу (повреждено 4 420 га из 17 823 исследованных). Это в свою очередь приводит к пожелтению, высыханию и раннему опадению листьев.

Кроме этого, хлопковая совка продолжает наносить вред зерновым культурам, кукурузе (около 62% поврежденных площадей из 16 455 га исследованных), подсолнечнику (3 339 га повреждено из 12 360 га исследованных).