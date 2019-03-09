Урожай-2018: Молдова поставила виноградный рекорд

Урожай-2018: Молдова поставила виноградный рекорд

В 2018 году в Молдове был собран один из самых богатых урожаев винограда за последние 10 лет. Более того, наша страна заняла 19-е место в рейтинге мировых производителей вин.

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в этом секторе экономики задействованы более 29 000 экономических агентов. В виноградарско-винодельческом реестре Молдовы зарегистрировано 187 винодельческих предприятий, среди которых 68 обладают собственными виноградниками. Таким образом, на долю виноделен приходится 36% общей площади виноградников, передаёт tv8.md.

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