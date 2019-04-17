Уровень заболеваемости гриппом в Молдове остаётся высоким

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На прошлой неделе было зарегистрировано 15 случаев гриппа, включая 2 подтверждённых лабораторно. Это больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, число заболевших на 18,4% выше, чем на предыдущей неделе.

Согласно эпидемиологическим данным из территорий, на предыдущей неделе заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 208,65 случаев на 100 000 населения, что ниже эпидемического порога (315,88 на 100 000 населения). Эти данные свидетельствуют о снижении на 4,5% по сравнению с периодом 01-07 апреля, и о росте на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, пишет tv8.md.

В Национальном агентстве общественного здравоохранения напоминают о необходимости принятия мер по профилактике гриппа и острых вирусных респираторных инфекций.