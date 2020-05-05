Уровень воды в верховье реки Прут повысится

Уровень воды в верховье реки Прут повысится

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы опубликовал сегодня прогноз, согласно которому 5-8 мая ожидается повышение уровня воды в верховье реки Прут (Украина).

Гидрологический центр предупреждает, что в связи с обильными осадками, выпавшими в верхнем течении бассейна реки Прут (Украина), на участке Крива – Костешты-Стынка уровень воды повысится на 0,5 – 1,0 метра по сравнению с уровнем, отмеченным 5 мая, передаёт moldpres.md. По мнению гидрологов, вода пройдет в пределах малого русла реки.

Стоит отметить, что в течение следующих нескольких дней в Молдове ожидается небольшой дождь и незначительное похолодание.

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