Уровень воды на некоторых участках Днестра понизится

Уровень воды на некоторых участках Днестра понизится

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы сообщает, что в период с 6 по 10 июня уровень воды в реке Днестр постепенно будет понижаться.

Так, на участке Дубоссары-Бендеры уровень воды понизится на 1,2-1,7 метра. На участке Бендеры-Талмаза – на 1,8-2,3 метра, пишет moldpres.md.

Понижение уровня воды в Днестре в указанных районах происходит в связи с решением Дубоссарской гидроэлектростанции сократить объём водосброса из Дубоссарского водохранилища до 600 кубометров в секунду, – говорится в сообщении Гидрологического центра.

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