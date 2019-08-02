Уровень сдачи экзаменов на степень бакалавра после дополнительной сессии составил 76,9%

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Около 42% из 3 339 молодых людей, участвовавших в дополнительной сессии на степень бакалавра, сдали экзамен. Так, в этом году общий уровень сдавших экзамены на бакалавр составляет 76,99%, что на 5% выше, чем в прошлом году.

По данным Министерства просвещения, культуры и исследований, уровень сдачи экзаменов выпускниками лицеев составляет 95,07%. Более половины кандидатов из колледжей и центров передового опыта, которые были допущены к сессии, сдали экзамен. Из 2 467 человек, имеющих задолженности с предыдущих сессий, сдали экзамен 670 кандидатов, что составляет 27,16%. Общее количество выпускников, которые сдали экзамен на степень бакалавра в этом году, составляет 13 216 из общего числа около 17 тысяч, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что к экзаменам на степень бакалавра в 2019 году были допущены 10 584 кандидата из лицеев, 3 692 кандидата из колледжей, 193 кандидата из университетов, 229 кандидатов-экстернов и 2 467 кандидатов с задолженностями с предыдущих сессий – в общей сложности 17 165 кандидатов.