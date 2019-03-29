Уровень радиации превышен внутри фильтров завода в Рыбнице, но не за его пределами

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Параметры радиологической обстановки в районе города Рыбница, где в начале марта произошёл инцидент на Металлургическом заводе, в результате которого отключилась сталеплавильная печь, находятся в предусмотренных пределах.

Как сообщил на пресс-конференции директор Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ион Апостол, на территории завода, внутри фильтров-пылеуловителей, уровень радиации превышен, передаёт ipn.md. По его словам, взятые на территории предприятия пробы свидетельствуют о том, что произошла незначительная авария местного характера, без выбросов радиации за пределы завода.

Эксперты Агентства запросили отчёт об инциденте у ответственных лиц предприятия, однако не получили информации. По словам Иона Апостола, он не может сказать, какое влияние способна оказать такая среда на работников предприятия, но очевидно, что „за забором предприятия опасности для населения не существует”.

После инцидента в социальных сетях появились сообщения о попытках скрыть масштабы аварии и о том, что сотрудники завода ранее подписали обязательство о неразглашении. Тогда же Бюро политик по реинтеграции заявило, что, хотя на уровне диалога между Кишинёвом и Тирасполем существует рабочая группа по проблемам чрезвычайных ситуаций, запросов по этому поводу в службы реагирования Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям не поступало.