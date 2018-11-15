Уровень преступности в Кишинёве с начала года снизился на 9%

За 10 месяцев 2018 года в Кишинёве было совершено и зарегистрировано 8 000 преступлений, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Несмотря на то, что правоохранители ежедневно проводят операции по задержанию подозреваемых в грабежах, уличных кража, незаконном обороте наркотиков, общий уровень преступности значительно снизился по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-служба столичной полиции. Так, за первые 10 месяцев 2016 года было совершено преступлений на 30% больше, чем за этот же период текущего года.

По данным ведомства, большинство зафиксированных преступлений относятся к категории «против собственности» – 62,5%, что на 8,59% меньше по сравнению с прошлым годом. Отмечается снижение и среди тяжких преступлений и особо тяжких: случаи шантажа (-51,9%), изнасилования (-30,2%), сутенёрство (-28,6%), грабежи (-21%), квартирные кражи (-25,7%), карманные кражи (-10,9%), другие категории краж (-10,7%).

Кроме этого, в течение 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 12 625 дорожно-транспортных происшествий, что на 1 204 случаев меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Число ДТП, повлекших материальный ущерб, сократилось на 8,71%, повлекших травмы – на 1,82%, а ДТП со смертельным исходом – на 22,22%.