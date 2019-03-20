Уроки безопасности для юных пешеходов: сотрудники НИП наведались в школу (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования провели интерактивные уроки по безопасности дорожного движения для 360 учащихся начальных классов теоретического лицея «Дмитрия Кантемира» в Бельцах.

Как сообщает пресс-служба НИП, детям рассказали о правилах безопасности на дороге. Вместе они обсудили правила дорожного движения. Патрульные объяснили ученикам, как избежать различных неприятных ситуаций на дорогах.

Чтобы дети не попадали в дорожно-транспортные происшествия, НИП рекомендует родителям учить своих детей:

ходить только по тротуарам;

переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, а в случае отсутствия светофора – на углу улицы, но удостовериться перед этим в своей безопасности;

в местах, где нет тротуаров идти только по левой стороне и как можно ближе к краю дороги;

не играть на дорогах;

не перебегать, а переходить дорогу;

не переходить дорогу перед или за стоящим транспортным средством.