Уроки безопасности для юных пешеходов: сотрудники НИП наведались в школу (ФОТО)

Уроки безопасности для юных пешеходов: сотрудники НИП наведались в школу (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования провели интерактивные уроки по безопасности дорожного движения для 360 учащихся начальных классов теоретического лицея «Дмитрия Кантемира» в Бельцах.

Как сообщает пресс-служба НИП, детям рассказали о правилах безопасности на дороге. Вместе они обсудили правила дорожного движения. Патрульные объяснили ученикам, как избежать различных неприятных ситуаций на дорогах.

Чтобы дети не попадали в дорожно-транспортные происшествия, НИП рекомендует родителям учить своих детей:

  • ходить только по тротуарам;
  • переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, а в случае отсутствия светофора – на углу улицы, но удостовериться перед этим в своей безопасности;
  • в местах, где нет тротуаров идти только по левой стороне и как можно ближе к краю дороги;
  • не играть на дорогах;
  • не перебегать, а переходить дорогу;
  • не переходить дорогу перед или за стоящим транспортным средством.
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