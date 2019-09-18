Urban Battle Chișinău! Ион Чебан первым принял вызов молдавских архитекторов (ВИДЕО)

Urban Battle Chișinău! Ион Чебан первым принял вызов молдавских архитекторов (ВИДЕО)

Кандидат на пост генпримара столицы от ПСРМ примет участие в уникальном проекте, инициированном DAS. 

3 октября на территории Digital Park пройдет первый в Молдове Urban Battle. Архитекторы бросают вызов участникам предвыборной гонки в Кишиневе.

– DAS всегда был в стороне от политических страстей, считая, что архитектуре и дизайну это совсем необязательно. Сегодня дело касается города – началась предвыборная гонка за должность того, кто будет им управлять. Господин Чебан, Нэстасе, все кто претендует на должность генерального примара Кишинева, – мы приглашаем вас на DAS Urban Battle. Мы даем вам возможность ответить на вопросы архитекторов нашей страны, – бросила вызов кандидатам на пост кишиневского градоначальника представитель компании Виолетта Дарсалия.

Первым вызов молдавских архитекторов принял кандидат ПСРМ Ион Чебан

– Принимаю вызов! Обязательно буду участвовать! – написал он.

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