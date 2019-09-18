Urban Battle Chișinău! Ион Чебан первым принял вызов молдавских архитекторов (ВИДЕО)

Кандидат на пост генпримара столицы от ПСРМ примет участие в уникальном проекте, инициированном DAS.

3 октября на территории Digital Park пройдет первый в Молдове Urban Battle. Архитекторы бросают вызов участникам предвыборной гонки в Кишиневе.

– DAS всегда был в стороне от политических страстей, считая, что архитектуре и дизайну это совсем необязательно. Сегодня дело касается города – началась предвыборная гонка за должность того, кто будет им управлять. Господин Чебан, Нэстасе, все кто претендует на должность генерального примара Кишинева, – мы приглашаем вас на DAS Urban Battle. Мы даем вам возможность ответить на вопросы архитекторов нашей страны, – бросила вызов кандидатам на пост кишиневского градоначальника представитель компании Виолетта Дарсалия.