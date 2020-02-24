Ураганный ветер оставил без электроэнергии жителей более 100 населённых пунктов

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На севере страны из-за обрыва 23 линий электропередач без света остались жители 80 населённых пунктов. А на юге и в центре республики от сильного ветра оборвались 13 линий электропередач, которые охватывают 32 населённых пункта.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня, 24 февраля, оранжевый код метеоопасности в связи с усилением ветра порывами 18-20 м/с (65-70 км/ч). Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигнуть скорости 25 м/с (90 км/ч).

По данным Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), территориальные инспекторы департамента энергетического надзора следят за ситуацией и устраняют последствия сильного ветра.

НАРЭ призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроустановок.