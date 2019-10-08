Управляли преступной схемой прямо из тюрем: прокуратура раскрыла группировку, занимавшуюся грабежами (ВИДЕО)

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16 членов организованной преступной группы в возрасте от 17 до 56 лет, большинство из которых с судимостями, были арестованы по подозрению в совершении серии грабежей на севере страны. Преступной группой управляли заключённые, а жертвами стали лица в возрасте от 75 до 85 лет.

В результате расследований, проведённых полицией, было установлено, что члены ОПГ совершили в течение 2018-2019 гг. в северной части страны пять грабежей. В трёх случаях жертвы погибли.

В то же время было установлено, что лидеры группы, отбывающие наказание в исправительном учреждении, собирали информацию о финансовом положении потенциальных жертв от других задержанных, а также от лиц на свободе. Впоследствии члены группировки проникали ночью в дома пострадавших, предварительно обесточив жилища и перерезав телефонные провода. Затем жертв связывали и грабили.

Подозреваемые задержаны и находятся под превентивным арестом. В случае признания виновными им грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.