Управляющий процессом несостоятельности предприятия в Тараклии задержан сотрудниками НАЦ за взятку в 450 000 леев

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Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали управляющего процессом несостоятельности одного из предприятий в Тараклии по подозрению в коррупции. Предполагается, что мужчина получил от экономического агента взятку в размере 450 000 леев, чтобы продать по более низкой цене фирму.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, управляющий процессом несостоятельности несколько раз пытался выставить на аукцион активы компании на сумму более 1 млн леев, но ему не удалось их продать. После этого экономический агент предложил выкупить предприятие по запрашиваемой цене, однако управляющий процессом несостоятельности выдвинул свои условия.

Согласно материалам дела, управляющий процессом несостоятельности попросил покупателя перевести на счёт предприятия 600 000 леев, 250 000 леев дать ему наличными, а ещё 200 000 леев перевести на счёт компании, которой он управляет через третьи лица. Соответственно, сумма, которую незаконно вымогал подозреваемый, составила 450 000 леев.

По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. На днях под контролем офицеров НАЦ была передана часть денег в размере 50 000 леев, а сегодня после обысков управляющий процессом несостоятельности был задержан. Обыски проходили в доме подозреваемого, а также в общежитиях Аграрного университета, где он также работал в качестве преподавателя.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с начислением штрафа в размере от 8 000 до 10 000 условных единиц и лишением права занимать определённые государственные должности и заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет.