Управляющих многоэтажек призвали бороться с амброзией

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Управляющие многоэтажными жилыми домами должны принять меры по борьбе с амброзией на подведомственных территориях. По заявлению начальника Департамента благоустройства и санитарии Главного управления ЖКХ и благоустройства столицы, владельцы незавершённых сооружений также несут ответственность за уборку территорий и скашивание амброзии.

Как пишет ipn.md, осенью прошлого года были приняты законодательные положения, обязывающие управляющих жилыми домами предотвращать распространение сорняков. Те, кто этого не сделает, могут получить штраф до 1 500 леев для физических лиц и 6 000 леев для юридических лиц.