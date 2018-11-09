Управление образования прокомментировало вопиющий случай в столичном детском саду

Главное управление образования муниципия Кишинёв, а также министерство образования были проинформированы по поводу случая в детском саду №185 на Буюканах, где персонал подвергал детей словесному и физическому насилию.

В связи с этим в детский сад направилась рабочая группа из сотрудников Управления образования и минпросвета, пишет realitatea.md. По данным представителя Управления образования, дело расследуется, поэтому подробная информация пока не предоставляется.

Пресс-секретарь министерства образования Анджела Мутрук сообщила, что «подобные действия несовместимы с функциями преподавательских кадров». Кроме этого, она сказала, что министерство будет следить за делом, в этом плане уже было инициировано внутреннее расследование.

Напомним, что мать воспитанницы детского сада №185 обнаружила, что персонал оскорбляет и подвергает насилию 3-летний детей после того, как спрятала записывающее устройство в одежде дочери. Аудиозаписи были опубликованы в социальных сетях и повергла всех шок.