Управление образования Кишинева больше не будет подписывать контракты на закупку продуктов питания для школ и детсадов

Управление образования Кишинева больше не будет подписывать контракты на закупку продуктов питания для школ и детсадов

Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева будет лишено права закупки продуктов питания для столичных учебных заведений. Об этом заявил сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан 

– Управление образования Кишинева должно заниматься повышением качества образовательного процесса, а не закупкой продуктов питания, – считает градоначальник, цитируемый moldpres.md. 

В свою очередь, вице-примар Анжела Кутасевич объяснила необходимость такой меры тем, чтобы нужно прекратить закупку некачественных или просроченных продуктов питания, которые могут попасть в столовые учебных заведений.

Источник напоминает, что в 2019 году при содействии госслужащих и посредством сфальсифицированных торгов в целый ряд детских садов Кишинева поставлялись залежавшиеся и просроченные продукты питания.

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